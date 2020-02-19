СМИ: Власти России передумали выделять частоты под 5G. Спецпредставитель Путина обещал «Фонтанке», что сети нового поколения появятся в Петербурге в 2022-м

Аукционы на распределение новых частот под сети 5G, намеченные на 2020 год, отменены, сообщает 19 февраля РБК.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в начале марта будет утверждать новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), где предлагается без дополнительных аукционов использовать лишь частоты, ранее выделенные для предыдущих поколений связи (2G, 3G, 4G), ссылается издание на копию проекта решения комиссии. Вместо аукционов на частоты для 5G ГКРЧ «разрешат провести масштабные дополнительные тесты предлагаемого диапазона».

Причины отмены принятого в конце декабря 2019 года решения провести торги по новым частотам не позднее третьего квартала 2020 года не сообщаются. В Минкомсвязи информацию не комментируют.

При этом известно, что госкомиссия, как и в предыдущем решении, не готова выделить для развития 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц, который является основным в мире для развития нового стандарта. Против раздачи бизнесу удобных частот выступают силовики и спецслужбы.





«Без этого диапазона наша страна будет отставать от Европы, США, Китая и даже Казахстана в развитии связи нового поколения и связанных с этим современных технологий», — сказал РБК представитель одного из «крайне разочарованных» операторов «большой четверки».

Сожаления высказывают и представители государственной компании «Ростелеком».

«К сожалению, нет никаких подвижек по выделению «золотого» диапазона 3,4–3,8 ГГц, и нет планов и намерений как-то решать этот вопрос. Наоборот, предлагаемый ранее в качестве альтернативы диапазон 4,4–4,9 ГГц, оказывается, также ограничен. Таким образом, в России по-прежнему нет решения по выделению ресурсов в диапазоне ниже 6 ГГц, пригодных для создания сетей 5G», — пояснили изданию в пресс-службе «Ростелекома», добавив, что происходящее обусловит технологическое отставание страны.

Представители китайской Huawei, которая является одним из крупнейших производителей оборудования для 5G, заявили, что использование старых частот для нового поколения связи не будет успешным.

«Это связано с тем, что там недостаточно частотного ресурса для демонстрации реальных преимуществ 5G, для этого необходимо 80–100 МГц свободного частотного ресурса», — указали китайские производители профильного оборудования.

В ноябре 2019 года специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявлял «Фонтанке», что сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году.

Технологии 5G рассчитаны на более высокую пропускную способность по сравнению с 4G. Пятое поколение мобильной связи позволит абонентам соединяться друг с другом напрямую, скорость мобильного Интернета вырастет до 1-2 Гбит/с, аккумуляторы мобильных устройств будут медленнее разряжаться. Сети 5G уже развёрнуты в нескольких крупных городах США. В Европе пионером внедрения является Швейцария, где 5G работает в отдельных районах Женевы, Лозанны, Берна и Цюриха. В тестовом режиме сети пятого поколения запущены в семи городах Китая. Весной 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая запустила коммерческие услуги 5G.