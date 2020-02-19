Петербург готовится к 20-летию со смерти Собчака в режиме повышенных мер безопаcности

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В сквере на пересечении Большого проспекта и 26-й линии, где сегодня президент Владимир Путин собирается отдать дань памяти первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку, принимаются повышенные меры безопасности.

В дополнение к появившимся накануне бронированным стеклам, которыми с одной из сторон оградили памятник бывшему градоначальнику, появился забор, ограничивающий движение в районе торжеств. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

На Васильевский остров также стянулись сотрудники силовых структур. На крышах и балконах близлежащих зданий видны сотрудники ФСО.





Напомним, что 19 февраля 2020-го стало двадцатилетней годовщиной смерти Собчака. На эту дату в Петербурге запланированы торжественные мероприятия с участием президента Владимира Путина. Накануне стало известно https://www.fontanka.ru/2020/02/18/110/, что глава государства намерен присутствовать на концерте памяти экс-градоначальника в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.