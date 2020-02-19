Петербург готовится к 20-летию со смерти Собчака в режиме повышенных мер безопаcности
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
В сквере на пересечении Большого проспекта и 26-й линии, где сегодня президент Владимир Путин собирается отдать дань памяти первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку, принимаются повышенные меры безопасности.
В дополнение к появившимся накануне бронированным стеклам, которыми с одной из сторон оградили памятник бывшему градоначальнику, появился забор, ограничивающий движение в районе торжеств. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.
На Васильевский остров также стянулись сотрудники силовых структур. На крышах и балконах близлежащих зданий видны сотрудники ФСО.
Напомним, что 19 февраля 2020-го стало двадцатилетней годовщиной смерти Собчака. На эту дату в Петербурге запланированы торжественные мероприятия с участием президента Владимира Путина. Накануне стало известно https://www.fontanka.ru/2020/02/18/110/, что глава государства намерен присутствовать на концерте памяти экс-градоначальника в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.
Справка:
Анатолий Собчак стал первым мэром еще Ленинграда в 1991 году, оставался на посту до 1996-го. Владимир Путин работал в то время главой комитета внешних связей Смольного. Собчак скончался в Светлогорске в феврале 2000 года от острой сердечной недостаточности.