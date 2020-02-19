В Узбекистане разгромили запрещенный «Батальон единобожия». Его считают причастным к взрывам в метро Петербурга

Узбекские силовики рапортовали о задержании 21 приверженца запрещенной в РФ группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (или «Батальон единобожия и джихада»), которая, как считают российские следователи, могла стоять за терактом в петербургской подземке в 2017 году.

«Деятельность группы сторонников и членов международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» на территории Ташкента была прекращена. Согласно информации следствия, эти люди в последнее время занимались помощью международной террористической организации в Сирии», – сообщается 19 февраля на сайте ГУВД Узбекистана.

Силовики провели обыски в столице, задержав 21 человека. Их обвиняют по статье «Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности».

Радикальная салафитская группировка «Батальон единобожия» признана террористической и в Узбекистане. Именно ее приверженцев считают причастными к организации взрывов в метро Петербурга в 2017 году.

Напомним, что «Катиба Таухид валь-Джихад» (или «Батальон единобожия и джихада») по звучанию напоминает иракское подразделение запрещенного в РФ ИГИЛ «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», однако ее корни идут из Сирии. В 2014 году в террористическую организацию объединились выходцы из бывших советских республик Средней Азии.



