Происшествия
В Узбекистане разгромили запрещенный «Батальон единобожия». Его считают причастным к взрывам в метро Петербурга
Узбекские силовики рапортовали о задержании 21 приверженца запрещенной в РФ группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (или «Батальон единобожия и джихада»), которая, как считают российские следователи, могла стоять за терактом в петербургской подземке в 2017 году.
«Деятельность группы сторонников и членов международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» на территории Ташкента была прекращена. Согласно информации следствия, эти люди в последнее время занимались помощью международной террористической организации в Сирии», – сообщается 19 февраля на сайте ГУВД Узбекистана.
Силовики провели обыски в столице, задержав 21 человека. Их обвиняют по статье «Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности».
Радикальная салафитская группировка «Батальон единобожия» признана террористической и в Узбекистане. Именно ее приверженцев считают причастными к организации взрывов в метро Петербурга в 2017 году.
Напомним, что «Катиба Таухид валь-Джихад» (или «Батальон единобожия и джихада») по звучанию напоминает иракское подразделение запрещенного в РФ ИГИЛ «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», однако ее корни идут из Сирии. В 2014 году в террористическую организацию объединились выходцы из бывших советских республик Средней Азии.
Справка:
Взрыв на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унёс жизни 16 пассажиров. По версии следствия, в вагоне подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов, он же оставил вторую бомбу на «Площади Восстания». В помощи ему обвинили 11 человек, никто из них вину не признал.
Суд слушал их дело в Петербурге с апреля прошлого года. 10 декабря 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор одиннадцати фигурантам: 224 года колонии на десятерых (сроки от 19 до 28 лет) и одно пожизненное заключение для наставника смертника Аброра Азимова, а также 6,2 млн штрафа.
Предполагается, что все фигуранты входили в запрещённую в РФ группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которой руководили Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов, заочно арестованный в конце лета 2018 года.