Из-за статьи о коронавирусе и «скрытных властях Уханя» Китай высылает журналистов The Wall Street Journal. Колонку писали не они

Китай лишил аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal за материал о коронавирусе и потребовал от них за пять дней покинуть страну.

Об этом 19 февраля пишет The Wall Street Journal. Сообщается, что решение отозвать аккредитацию трёх корреспондентов КНР приняла из-за недовольства публикацией под заголовком «Китай – настоящий больной Азии». В материале, который вышел в рубрике «Мнения» 3 февраля, говорилось о том, что после обнаружения коронавируса «власти Уханя были скрытными и корыстными», их реакция оказалась «быстрой, но неэффективной», а в перспективе заболевание может так пошатнуть финансовые рынки Китая, что это может «в любой момент изменить экономические и политические перспективы страны». Ни один из лишенных аккредитации журналистов эту колонку не писал.

По словам представителя министерства иностранных дел Китая Гэн Шуана, правительство требует от издания «признать серьёзность ошибки» и извиниться, а также наказать авторов материала. «Китайцы не приветствуют средства массовой информации, которые публикуют расистские заявления и совершают злонамеренные атаки на страну», – сообщил он на встрече с представителями прессы. На то, чтобы уехать из КНР, у двух граждан США и их коллеги из Австралии есть меньше недели.

Ранее Пекин требовал извинений от датского издания Jyllands-Posten, которое опубликовало карикатуру об эпидемии, заменив звёзды на государственном флаге на частицы коронавируса.



