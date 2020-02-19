«Слон и Моська» превратили проспект Обуховской Обороны в «бутылочное горлышко»

ДТП с фурой собирает пробку в Невском районе Петербурга. Проезд по оживленной магистрали у развязки с КАД оказался сужен более чем вдвое.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 19 февраля на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Рыбацкого проспекта столкнулись легковушка и большегруз. По фото можно предположить, что водитель легкового автомобиля попытался пойти на поворот с крайнего левого ряда и попал в слепую зону фуры. При этом, как отмечают автомобилисты, по предписанию дорожных знаков на проспекте Обуховской Обороны, с крайнего левого ряда предусмотрен только разворот.

В результате ДТП столкнувшиеся машины перегородили три полосы движения, существенно сузив проезд. Из-за этого, по данным «Яндекс.Пробок», собрался затор на Рабфаковской улице и встали съезды с КАД на проспект Обуховской Обороны в сторону Рыбацкого. Пробка плотная, хоть пока и меньше километра.



