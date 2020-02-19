Исторический корпус завода Веге на Октябрьской набережной отреставрируют к 2022 году

На Октябрьской набережной начались работы по восстановлению производственного здания Киновиевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Сейчас здание находится в плачевном состоянии и частично разрушено.

Как сообщили 19 февраля в холдинге Setl Group, ведущем работы на объекте, в планах — вернуть зданию из красного кирпича исторический вид и превратить этот участок набережной в общественное пространство с бизнес-центром, магазинами и физкультурно-оздоровительным центром. Проект уже получил согласование Комитета по государственному использованию и охране памятников (КГИОП).

Проект реставрации предполагает, что наружные стены восстановят в исторических габаритах, а кровлю — в исторических формах, конструкциях и габаритах. Дымовая труба будет сохранена, а буквы с советским названием «Пигмент» законсервированы. Бетонную отмостку по периметру здания, а также элементы фасада котельной оформят акцентным ультрамариновым цветом — это будет архитектурной отсылкой к деятельности завода.

Работы по восстановлению и реконструкции корпуса Setl Group планирует завершить в 2022 году.







