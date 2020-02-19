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Происшествия
19.02.2020 12:42
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«Я не помню. Но было, как вы сказали». В Петербурге продолжают выяснять, зачем бизнесмен засунул маму в бочку

Полиции Петербурга предстоит самостоятельно пошагово установить, что произошло между 63-летней пенсионеркой и её 35-летним сыном, после чего она оказалась мертвой в бочке с чемоданом вещей на пустыре под Всеволожском. Сам предприниматель пока уверяет, что ничего не помнит.

Весь вторник, как стало известно «Фонтанке» 19 февраля, сотрудники уголовного розыска устанавливали путь, который проделала бочка с телом мертвой пенсионерки. Сын умершей уверял, что помнит лишь, как мама умерла.

По предварительной информации, в понедельник мужчина, по его словам, отвел пенсионерку в поликлинику: она жаловалась на плохое самочувствие. Когда они вернулись домой, мама попросила сына заварить ей чай. Он ушел на кухню, а когда вернулся, якобы увидел, что она умерла. Последнее, что предприниматель, по его словам, помнит, был стакан водки, который он выпил на кухне.

Мужчина уверяет, что принимает некоторое количество препаратов и, скорее всего, их сочетание с алкоголем привело к беспамятству — конец 17 февраля выпал из жизни мужчины. Но он готов был согласиться со всем, что не помнил.


«Восстановить» память взялись оперативники. Они рассказали, что сын поехал в «Леруа Мерлен», где приобрел 200-литровую бочку с крышкой. Потом связался со знакомым экскаваторщиком и привез в указанное им место бочку, в которой уже было тело и чемодан с женскими вещами.

Теперь в полиции ждут информации экспертов о причине смерти пенсионерки, чтобы иметь достаточно информации для квалификации действий мужчины в рамках УК.


 


© Фонтанка.Ру
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