Выведен в продажу новый пул паркингов в ЖК «Линкор» в Балтийской Жемчужине

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» вывела в продажу новый пул машиномест в подземном паркинге сданного жилого комплекса «Линкор» в квартале Балтийская Жемчужина. До конца февраля приобрести их можно по специальной цене 250 000 рублей.

В продаже – 150 машиномест в подземном паркинге 6-го корпуса по адресу улица Катерников, 5, корп. 2: стандартные и семейные варианты. В паркинге поддерживается комфортная температура, сохранность автомобилей обеспечивает система контроля доступа в паркинг и круглосуточное видеонаблюдение. Кроме того, в жилом комплексе работает служба охраны.

«В период начала продаж новых лотов мы запустили интересную акцию – любое из машиномест до конца февраля можно приобрести по фиксированной цене всего 250 000 рублей. Выгода составит до 42%*», – отметила Марианна Ивлева, руководитель отдела маркетинга ГК «КВС». Она уточнила, что специальная цена действительна только при единовременной оплате машиноместа.

«Линкор» – комфортный жилой комплекс, разместившийся вдоль улицы Катерников в новом престижном микрорайоне Санкт-Петербурга «Балтийская жемчужина». Жилые дома расположены рядом с Матисовым и Дудергофским каналами и Южно-Приморским парком. Архитектура комплекса отсылает к морской тематике, а весь ансамбль воплощен в виде большого корабля. ЖК состоит из состоит из трех «труб» – трех высотных 20-этажных домов, двух «палуб» – двух пятиэтажных корпусов и «капитанского мостика» – отдельно стоящего П-образного 8-18-этажного жилого здания. Дом был сдан во второй половине 2015 года.

Сегодня рядом с ЖК «Линкор», на набережной Матисова канала, ГК «КВС» также возводит жилой комплекс бизнес-класса «Наутилус». Это четыре пятиэтажных дома с паркингами, встроенными коммерческими помещениями и оригинальным благоустройством в стиле «Стимпанк».

*Скидка предоставляется ООО «КВС-Сфера». С 01.01.2020 по 29.02.2020. Подробности акции уточняйте по телефону: + 7 (812) 645-55-55.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/