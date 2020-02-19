За воспитание школьницы с помощью газового пистолета петербуржец получил условный срок и задолжал ей 150 тысяч

Сестрорецкий районный суд признал жителя Петербурга Константина Петрова виновным в побоях и хулиганстве и наказал за это трёхлетним условным сроком. Осужденный стрелял в матерящуюся школьницу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 февраля, Петрова наказали за вечер 30 апреля 2019 года. Как он сам объяснил в суде, тогда он в Сестрорецке подвозил домой друга и около восьми часов вечера, уже возвращаясь к себе, во дворах 300 дома по Приморскому шоссе увидел компанию молодых людей. Те вели себя, счёл Петров, аморально, ругались матом на явно старшего по возрасту человека. На замечание 17-летняя девушка отреагировала ещё с большей бранью, уже в адрес осуждённого. Нервы его не выдержали, он схватил газовый пистолет и выстрелил в щель приоткрытого окна. Часть газа прилетела в глаза школьнице, остальное осталось в машине. Самому Петрову, его супруге и собаке пришлось выбежать из салона.

Оказавшись лицом к лицу с задиристой компанией, Петров извинился за необдуманный поступок, но было поздно. Папа пострадавшей девушки оказался рядом, он несколько раз ударил мужчину и, вспоминал он на суде, угрожал его убить. Петербуржец вернулся в машину и уехал.

Потерпевшая поехала в больницу, где зафиксировали химический ожог обоих глаз, а ее отец нанял адвоката. Помимо условного срока, суд обязал Петрова заплатить девушке 100 тысяч морального вреда и 50 как компенсацию расходов на представителя.







