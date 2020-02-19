Банк «Санкт-Петербург» предоставил гарантии на 1 млрд рублей, чтобы город получил 300 квартир

Банк «Санкт-Петербург» предоставил ООО «СПб Реновация» банковские гарантии на общую сумму 1, 061 млрд рублей. Как рассказали 17 января в банке, эти деньги станут гарантией исполнения компанией своих обязательств перед городом по строительству социального жилья и перед.

ООО «СПб Реновация» возводит ЖК «Новое Колпино» в рамках обязательств по развитию застроенных территорий города. Это первый опыт участия застройщика в подобных городских аукционах. Помимо работы в рамках программы реновации компания теперь поучаствует и в обеспечении жильем очередников.

Предметом контрактов с городским комитетом имущественных отношений стало приобретение Санкт-Петербургом 300 квартир общей площадью 13 тысяч квадратных метров в четырех строящихся домах второй очереди ЖК «Новое Колпино». Далее эти квартиры реализуют по госпрограммам обеспечения доступным жильем, в том числе предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Передача пройдет в рамках адресной инвестиционной программы, по договорам найма. Передать квартиры в собственность Санкт-Петербургу должны не позднее 30 июля 2021 года. Это буду как квартиры-студии, так и однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Деньги банк выплатит городу в случае, если по какой-то причине компания свои обязательства не выполнит.



