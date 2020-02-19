«Роснефть» получила рекордные 805 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году

«Роснефть» по итогам 2019 года заработала 805 млрд рублей чистой прибыли, об этом сообщили в пресс-службе компании 19 февраля. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году – 649 млрд рублей.

Компания закончила 2019 год с выручкой в 8,68 трлн руб., что на 5,3% больше, чем в 2018 году. Рост выручки в компании связывают с увеличением объемов реализации нефти (+20,1%) в условиях снижения мировых цен на нефть (-6,2%). Показатель EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов ) вырос на 1,2%, до 2,1 трлн рублей, а чистый долг снизился на 907 млрд (на 15,6%).

За 2019 год чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, увеличилась на 29%. «При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019-й год, составит около 8%», – отметил председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин.

Всего в течение прошлого года компания выплатила акционерам 283 млрд рублей, из которых на долю государства пришелся 141 млрд.



