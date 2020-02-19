Не знаем и не комментируем. Петербургские депутаты спросили у мировых судей про дело «Сети»

Новые мировые судьи, которых 19 февраля утвердил в должности парламент Петербурга, отказались комментировать дело членов запрещенной и признанной в России террористической организации «Сеть». Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Об отношении к делу «Сети» вопросы задавали депутаты Борис Вишневский и Максим Резник. Одна из судей заявила, что комментировать вопрос ей не позволяет этический кодекс. Ее коллега сказала, что вообще не слышала о таком деле.

Кроме того, депутаты задавали традиционный при назначении вопрос о наличии в России политических репрессий. Большинство судей ответили, что в России их нет, одна — что парламент неподходящее место для подобных дискуссий.

Семь депутатов парламента подписали обращение к генпрокурору по делу «Сети» с требованием отменить приговор: Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров.

Отменить или пересмотреть приговоры ранее потребовали депутаты, студенты, Союз кинематографистов, правозащитники, писатели, журналисты, музыканты, художники и галеристы.



