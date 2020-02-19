Не знаем и не комментируем. Петербургские депутаты спросили у мировых судей про дело «Сети»
Новые мировые судьи, которых 19 февраля утвердил в должности парламент Петербурга, отказались комментировать дело членов запрещенной и признанной в России террористической организации «Сеть». Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».
Об отношении к делу «Сети» вопросы задавали депутаты Борис Вишневский и Максим Резник. Одна из судей заявила, что комментировать вопрос ей не позволяет этический кодекс. Ее коллега сказала, что вообще не слышала о таком деле.
Кроме того, депутаты задавали традиционный при назначении вопрос о наличии в России политических репрессий. Большинство судей ответили, что в России их нет, одна — что парламент неподходящее место для подобных дискуссий.
Семь депутатов парламента подписали обращение к генпрокурору по делу «Сети» с требованием отменить приговор: Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров.
Отменить или пересмотреть приговоры ранее потребовали депутаты, студенты, Союз кинематографистов, правозащитники, писатели, журналисты, музыканты, художники и галеристы.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Напомним, 10 февраля тройка судей Приволжского окружного военного суда в Пензе приговорила семерых фигурантов дела «Сети» к различным срокам лишения свободы – от 6 до 18 лет. На семерых фигуранты получили 86 лет тюрьмы. На минувших выходных в Петербурге и Москве прошли cерии одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела.