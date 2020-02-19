Госдума одобрила законопроект о приобретении правительством акций Сбербанка

Законопроект о приобретении правительством акций Сбербанка одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку 19 февраля. Акции купят в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния.

Заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил, что Сбербанк может войти в список стратегических предприятий. Ожидается, что по итогам 2019 года прибыль конгломерата составит около одного триллиона рублей, 250 миллиардов из них в виде дивидендов пойдут в бюджет страны, сообщает ТАСС.

Проект закона был направлен в правительство в феврале 2020 года. Подчёркивалось, что акции выкупят по рыночной цене. Они подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 года.

Обоснование необходимости передачи контроля над крупнейшим банком страны вполне здравое: ЦБ РФ сейчас выступает одновременно и регулятором финансового рынка, и владельцем крупнейшего игрока, что неизбежно провоцирует конфликты интересов.



