«Сотникову ждет долгий путь реабилитации». Агент рассказала о госпитализации фигуристки

Мария Шашина, агент олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой, прокомментировала госпитализацию 23-летней спортсменки.

«Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно», – написала агент 19 февраля в своем инстаграме.

Также Шашина обратилась к СМИ с просьбой не беспокоить врачей больницы, где находится Сотникова, чтобы не отвлекать их от процесса лечения фигуристки.





О госпитализации Аделины Сотниковой стало известно во вторник, 18 февраля. При этом сообщалось, что спортсменка находится в одной из московских больниц уже несколько дней.

Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании. Также на ее счету две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014) и четыре титула чемпионки России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).