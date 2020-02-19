Государство сократило субсидии семи телеканалам. «Пятница» получит 250 миллионов вместо миллиарда рублей

Правительство России сократило субсидии развлекательным телеканалам, которые они получают на поддержку вещания в небольших городах. Об этом свидетельствуют материалы Единого портала бюджетной системы РФ, с которыми 19 февраля ознакомился РБК.

Издание сообщает, что речь идет о семи телеканалах, которые входят во второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашний», «Пятница», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звезда». Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило с ними соглашения, по которым в 2020 году телеканалы получат по 250 млн рублей на распространение своего сигнала в населенных пунктах, где проживают менее 100 тысяч человек.

Отмечается, что субсидии резко сократились. Так, «Муз ТВ» в 2019 году получил от государства 684 млн рублей, «Пятница» получила 1 млрд 103 млн рублей, РЕН ТВ — 730 млн рублей, СТС — 733 млн, ТВ3 —724 млн.

В документе пока не нашлось субсидии телеканалу ТНТ, который в 2019 году получил 756 миллионов рублей. Однако в Роспечати сообщили РБК, что с ним заключат соглашение на те же 250 миллионов. Для православного «Спаса», получившего более 1,1 млрд рублей в 2019 году, субсидия пока не предусмотрена.





При этом вещатели ведут переговоры об увеличении субсидий, поскольку выделенные деньги не могут покрыть все расходы на распространение сигнала.

В Роспечати изданию объяснили, что выделенные деньги не компенсируют все расходы каналов второго мультиплекса на распространение сигнала. По данным РБК, вещатели ведут переговоры с чиновниками об увеличении субсидий.