Бросок на Запад. «Газпром» занял за границей рекордные 2 млрд долларов

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд сроком на 10 лет под 3,25%. Выпуск еврооблигаций стал первым за год, а сумма — крупнейшей для «Газпрома». Всего, как стало известно 19 февраля, в этом году госкорпорация может занять до $6 млрд.

Последний раз компания выпускала семилетние евробонды на $1,25 млрд под 5,15% в феврале прошлого года. Однако с тех пор работа «Газпрома» на рынке внешних займов была затруднена тяжбой с украинским «Нафтогазом».

Совет директоров «Газпрома» в начале года одобрил масштабную программу размещения еврооблигаций на 2020 год в объеме 6 млрд евро или эквивалента этой суммы в других валютах.

Сейчас газовый монополист перекрывает старые долги новыми займами с более выгодными для себя условиями. В 2020 году компания надеется погасить три займа — на $800 млн, 1 млрд евро и 500 млн британских фунтов стерлингов (160 млрд руб.).

Напомним, из «Газпрома» за последнее время ушли несколько ключевых членов команды председателя правления Алексея Миллера. В частности, 17 февраля стало известно об отставке главного бухгалтера компании Елены Васильевой, которая начинала работать с Миллером еще в петербургском порту.



