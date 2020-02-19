Шатов покинет «Зенит» летом. Клуб не будет предлагать ему новый контракт

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» покинет команду после окончания сезона 2019/20. Об этом сообщает 19 февраля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента 29-летнего игрока, Германа Ткаченко.

«В конце прошлой недели генеральный директор клуба Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня.

Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», – заявил Ткаченко.

Олег Шатов – чемпион России в составе «Зенита» в сезонах 2014/2015, 2018/2019, обладатель Кубка России (2015/16), двукратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016). Всего сыграл за петербургский клуб 196 матчей, в которых забил 31 гол. В текущем сезоне провел восемь матчей в чемпионате РПЛ, забил 2 гола и отдал две результативные передачи. Ранее Шатов отказался переходить в «Сочи» на правах аренды.



