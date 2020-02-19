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19.02.2020 18:00
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Кто отвечает за комфортную жизнь в новом доме

Выбирая квартиру, в первую очередь покупатели учитывают её стоимость, планировку, качество, местоположение. Теперь всё чаще их интересует, какой будет жизнь в новом доме после новоселья? Это во многом зависит от управляющей компании.

Кто отвечает за комфортную жизнь в новом доме

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Кто в доме хозяин

Бесперебойная работа инженерных систем, чистота мест общего пользования, благоустройство территории, необходимый ремонт – всё это находится в сфере компетенции управляющей компании. При грамотном обслуживании жилой дом остаётся «как новый» даже спустя годы после сдачи.

– Это задача непростая, но вполне реальная, если с самого начала правильно организовать взаимодействие и с жильцами, и с подрядными организациями, – считает исполнительный директор управляющей компании «Капитель» Александр Зайцев. – Для жителей важна открытость обслуживающей организации и оперативность решения вопросов. В качестве подрядчиков нужно выбирать квалифицированные и надежные компании. Важно грамотно принять новый дом у застройщика. При приёмке мы внимательно проверяем инженерное оборудование и качество строительно-монтажных работ. Управляющая компания становится связующим звеном между застройщиком, его подрядными организациями и жильцами – это позволяет быстрее и эффективнее решать вопросы по гарантийным и другим обязательствам. Недавно застройщик «Терминал-Ресурс» передал нам в управление малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5».

Комфортно жить не запретишь

Когда управляющая компания обслуживает сразу несколько очередей проекта, она уже знает «характер» домов и понимает потребности жителей. Появляется представление, что будет особенно важным для новосёлов следующего жилого комплекса. Тем более жильцы активно делятся идеями и предложениями.

– По просьбе жителей ЖК «Образцовый квартал» мы начали отдельный сбор картона, макулатуры и пластика, – продолжает Александр Зайцев. – Бытовой мусор вывозят специализированные организации по установленным тарифам. Кстати, теперь и бытовые, и строительные отходы из обслуживаемых нами кварталов вывозятся по единому тарифу, хотя раньше собственники, ремонтировавшие свои квартиры, вывозили строительный мусор самостоятельно. Мы заключили договоры с индивидуальными предпринимателями на транспортировку картона, макулатуры и пластика, для жителей эта услуга бесплатна, а всё собранное в результате раздельного сбора отправляется на переработку. Такой подход заметно снижает объем твёрдых бытовых отходов, в результате уменьшается плата за вывоз мусора. Это наш вклад в сохранение экологии района.

Частично раздельный сбор мусора налажен во всех «Образцовых кварталах», которые обслуживает управляющая компания «Капитель». В компании отмечают, что от жителей поступают новые предложения. Например, собирать в отдельные контейнеры ртутьсодержащие энергосберегающие лампы и батарейки. В ближайшее время этот вопрос рассмотрят на собраниях собственников.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Общее дело

Застройщик «Терминал-Ресурс» производит полноценное озеленение придомовых территорий согласно проекту. Небольшие деревья и декоративные кустарники выращиваются в собственном питомнике, крупномеры и хвойные закупаются у проверенных поставщиков. Ухаживают за деревьями в дальнейшем представители управляющей компании. Новосёлы и сами проявляют заинтересованность в благоустройстве своего двора. Жильцы первого «Образцового квартала» за два года по личной инициативе высадили дополнительно около 60 деревьев и более 100 кустарников, а затем обратились к управляющей компании с просьбой установить ограждение дворовой территории.

– Мы внимательно прислушиваемся к просьбам жителей и стараемся максимально быстро решать возникающие вопросы. Конечно, если инициатива связана с дополнительными расходами, она должна найти отклик у большей части жильцов. Это обсуждается на общем собрании, – добавляет Александр Зайцев. – В целом, если предложения рациональны и ведут к улучшению обслуживания, мы их обязательно внедряем.

Умная экономия

Жильцы любого дома хотят получать максимально высокий уровень сервиса за разумные деньги. Управляющей компании «Капитель» удалось её решить. Все ЖК «Образцовые кварталы» оснащены автономными газовыми котельными, а в квартирах вместо радиаторов смонтирован теплый водяной пол, температуру которого можно регулировать. Такая система в совокупности с утеплёнными фасадами домов позволяет платить за отопление в 1,75 раз меньше, чем за квартиру аналогичной площади при подаче тепла от городских ТЭЦ.

Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (отдел продаж заастройщика), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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