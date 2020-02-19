«Танки в городе». В Невском районе увидели военную технику на улице и понадеялись, что так проверяют качество дороги

Аппаратом для проходимости дорог назвали в сообществе «Признавашки» в социальной сети «ВКонтакте» увиденную утром около 10 утра 19 февраля на Русановской улице военную технику. В комментариях не преминули испугаться: «Танки в городе».

«Не танки, а бронетранспортер», – поправили петербуржцев в пресс-службе ЗВО, куда «Фонтанка» обратилась за уточнением информации.





По данным ведомства, БТР 82М следовал в сопровождении автомобиля военной автоинспекции. Направлялся он в школу № 39 на Октябрьской набережной. Там сегодня проводится детская военно-спортивная игра «Зарница».

Обратно, отметили в ЗВО, БТР также в сопровождении проследует в 15 часов.



