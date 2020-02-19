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19.02.2020 11:44
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Власти США подозревают мексиканского доктора в шпионаже в пользу России

Министерство юстиции США рапортовало о поимке мексиканского гражданина, который действовал в стране в интересах Москвы.

«Хектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, гражданин Мексики, проживающий в Сингапуре, был арестован на основании жалобы, в которой ему было предъявлено обвинение в том, что он действовал в Соединенных Штатах от имени иностранного правительства (Россия)», – сообщается 19 февраля на сайте американского Минюста.

По версии американской стороны, Фуэнтеса в 2019 году завербовал неназванный российский чиновник. В обязанности мексиканца входила аренда жилья во Флориде в округе Майами-Дейд. Он также несколько раз летал в Москву, где ему якобы давали задания. Например, узнать регистрационный номер автомобиля «источника правительства США». Весной 2020 года Фуэнтес должен был опять отправиться в столицу России.

Шпион попался на глаза бдительному охраннику здания, около которого он собирался сфотографировать номера интересующего российскую сторону человека. Однако тогда он сказал, что просто навещал знакомого. Сделанный снимок нашли при досмотре в аэропорту Майами. Он переслал его через WhatsApp. Чьи именно номера сфотографировал мексиканец, не сообщается. Во время задержания он признался, что действовал в интересах чиновника из России.


Слушания по делу Фуэнтеса пройдут 21 февраля, а сам суд перенесли на март.

В СМИ сообщают, что мексиканец был доктором. Об этом сохранились записи и в Интернете: например, снимки его выступлений на научных конференциях.

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