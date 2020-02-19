Теплый ветер с юга Атлантики принес в Петербург новый рекорд. Он же прогрел до летних погод Антарктику

В три ночи в Северной столице погода обновила рекорд по теплу. К вечеру и он может быть побит.

О том, что в ночи температура воздуха достигла +4,6°, что на 0,1° выше прежнего достижения 2003 года, сообщил 19 февраля специалист центра ФОБОС Михаил Леус на своей странице в Facebook:

«Ну а точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», – уверен синоптик.

При этом это скорее всего последние тепловые рекорды на неделе — с завтрашнего дня Петербургу обещают похолодание.





Синоптики уже ищут причину столь теплой зимы в России. В Гидрометцентре РФ кивают на то, что европейская часть страны находится на южной периферии очень мощного атлантического циклона. Так, цитирует РБК научного руководителя Романа Вильфанда, теплые воздушные массы с юга Атлантики, без трансформации и почти не охлаждаясь, проносятся над Западной Европой и достигают европейской России.

«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Он пояснил, что атлантический воздух впервые так долго вытесняет этот антициклон.

При этом на другом конце света, в Антарктике, те же массы согрели воздух до 20 градусов тепла впервые в истории. Соседей в Бразилии это, правда, не обрадовало, а напугало.

