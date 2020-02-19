«Сделаю всё возможное, чтобы приблизиться к Паралимпийским играм». Петербуржцы помогли спортсменке с инвалидностью отправиться на рейтинговый турнир

Петербургская теннисистка с инвалидностью Полина Шакирова сможет отправиться на международный рейтинговый турнир в США в преддверии отбора на Паралимпиаду-2020. Это стало возможным благодаря неравнодушным людям, которые собрали необходимую сумму для поездки.

В конце января Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» обратился к жителям Северной столицы с просьбой помочь собрать чуть более 180 тысяч рублей. Деньги необходимы многократному призёру всероссийских и международных соревнований по теннису на колясках Полине Шакировой, чтобы отправиться в США на турнир ITF Super Series Cajun Classic, где она может набрать дополнительные рейтинговые очки и подняться в мировом списке до отбора на летние Игры в Токио. Средства пойдут на оплату перелёта, проживания и питания, а также на стартовые взносы.

Как сообщили «Фонтанке» в фонде, неравнодушные люди с готовностью откликнулись на просьбу и за две недели удалось собрать всю сумму. Среди тех, кто оказал помощь, были и читатели нашего издания. В фонде отметили, что поддержку оказали не только петербуржцы, но и жители других городов России. Переводы приходили даже из-за рубежа.

«Я хотела бы выразить огромную благодарность тем, кто помог собрать эту сумму, это один из заключительных турниров перед Паралимпийскими играми, и было очень важно его не пропустить. Я сделаю всё возможное, чтобы максимально дальше пройти по турнирной сетке и приблизиться к Паралимпийским играм», – поблагодарила Полина Шакирова.