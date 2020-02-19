СМИ: Венесуэла заказала в России печать 300 млн купюр на 143 млн долларов

Правительство Венесуэлы заказало печать 300 миллионов купюр у российского Гознака. Об этом 19 февраля пишет Bloomberg. По данным издания, контракт был заключен еще в ноябре прошлого года.

Печатать в России собираются банкноты номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. боливаров. Их суммарная стоимость составит 143 млн долларов. В Венесуэле продолжается гиперинфляция, 50 тыс. боливаров стоят примерно 68 центов. Гознак может заработать на этом контракте 6,8 млн евро (около 7,4 млн долларов).

В Гознаке отказались комментировать эту информацию, Центробанк Венесуэлы на запрос журналистов не ответил.



