УАЗ и микроавтобус столкнулись под Пермью и сгорели вместе с людьми

Четыре человека погибли в результате ДТП в Пермском крае сегодня утром.

Как сообщает региональное ГУ МВД, авария случилась 19 февраля около 8:45 по местному времени на 64-м километре автодороги Полазна – Чусовой, у села Шушпанка. Столкнулись, а затем загорелись УАЗ и «Фиат Дукат». На фотографиях ГУ видно, что от машин остались обгоревшие «скелеты». По данным 59.RU, погибли четыре человека.

Тела погибших деблокировали из машин, передаёт ГУ МЧС. Все жертвы – взрослые люди. Для ликвидации последствий ДТП были задействованы шесть единиц техники и 17 человек личного состава, в том числе от МЧС две единицы техники и шесть сотрудников.







