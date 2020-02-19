Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +2
$ 63.69р
68.78р
12:30 19.02.2020
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
19.02.2020 11:03
Печать

Рассрочка «30-40-30» на однокомнатные квартиры в «Новом Лесснере»

Рассрочка «30-40-30» на однокомнатные квартиры в «Новом Лесснере»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Программа рассрочки, ранее действующая только на приобретение двух- и трехкомнатных квартир в ЖК «Новый Лесснер» компании «Отделстрой», теперь доступна и для покупателей однокомнатных квартир в секциях 9-14. Программа предполагает всего 3 платежа в течение 2-х лет.

Первый взнос составляет 30% от стоимости квартиры. Второй платеж в размере 40% вносится не позднее конца января 2021 года. А третий, окончательный платеж 30% – не позднее конца января 2022 года. При этом стоимость квартиры рассчитывается со скидкой, как если бы клиент внес сразу 70% в качестве первого взноса. Воспользоваться предложением можно до 29 февраля 2020 года.

Напомним, что аналогичная программа действует в отношении двух- и трехкомнатных квартир в «Новом Лесснере». Для тех же, кому удобнее вносить равные платежи ежемесячно, существует классическая схема рассрочки.

Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер» строится в престижной части Выборгского района, в 5 минутах от Петроградской стороны и всего в 250 метрах от набережной Невы. Наличие трех выездов с территории позволяет выбирать удобный маршрут в зависимости от ситуации на дорогах.

Школа, детский сад, подземные и многоуровневые паркинги находятся прямо на территории жилого комплекса. Солидная архитектура с художественной подсветкой зданий, изысканные парадные, видовые квартиры – жить в таком доме – особый статус и особая гордость!

Рассрочку предоставляет ООО «Отделстрой». Предложение действует с 17.02.2020 до 29.02.2020. Узнайте подробнее о предложении и планировках в ЖК «Новый Лесснер» по телефону (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Новости компаний
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
19.02.2020 11:03

Рассрочка «30-40-30» на однокомнатные квартиры в «Новом Лесснере»

Программа рассрочки, ранее действующая только на приобретение двух- и трехкомнатных квартир в ЖК «Новый Лесснер» компании «Отделстрой», теперь доступна и для покупателей однокомнатных квартир в секциях 9-14. Программа предполагает всего 3 платежа в течение 2-х лет.
ЗАО "Инвестторг"
19.02.2020 10:33

СК «Инвестторг»: машино-место в Кудрово от 350 000 рублей

С 19 февраля 2020 года и 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Геометрия" и ЖК "Европейский парк" можно на специальных условиях.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.02.2020 18:00

Новостройка по договору купли-продажи – в чем преимущества?

Выбираете жильё в новом доме, но не хотите ждать окончания строительства? Разумное решение – приобрести квартиру в уже построенном доме.
ГК «Эталон»
18.02.2020 15:43

В корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» завершаются фасадные работы

Группа «Эталон» продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.02.2020 11:50

Банк «Санкт-Петербург» снижает базовые ставки по ипотеке по всем программам

Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает базовые ставки по всей продуктовой линейке на 0,3 п.п.
ГК «Полис Групп»
17.02.2020 17:10

В продаже новая секция ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп»

Открыты продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Московской» в Московском районе.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
17.02.2020 14:29

РСТИ предлагает беспроцентную рассрочку с ежемесячными платежами

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) предлагает беспроцентную рассрочку с фиксированными ежемесячными платежами при покупке квартиры в жилом комплексе Terra на Земледельческой улице.
ПСК
17.02.2020 13:26

В Выборгском районе Петербурга открылся новый фитнес-клуб с бассейном

Между станциями метро «Лесная» и «Площадь мужества», на Политехнической ул. 6, открылся семейный фитнес-клуб с бассейном Like Fitness.
ГК «КВС»
17.02.2020 12:57

ГК «КВС» завершила первую сделку с помощью новой опции от ДомКлик

В Группе компаний «КВС» прошла первая сделка с использованием сервиса по подбору недвижимости на сайте ДомКлик. Подходящая квартира для клиента была в считанные минуты подобрана системой из тысячи вариантов.
Setl Group
17.02.2020 11:08

В ЖК «Солнечный город» открываются новые магазины

В жилом комплексе «Солнечный город» на юго-западе Петербурга в ближайшее время откроется новый продуктовый магазин. Он разместится на первом этаже дома по адресу пр. Ветеранов 169 к. 1.
shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.02.2020 17:02

Банк-партнер снизил ставку по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»

Теперь клиенты компании могут оформить ипотеку в банке ВТБ на еще более привлекательных условиях — от 8,1%*.
фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
14.02.2020 16:15

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года

В центральном офисе Группы «Эталон» сегодня поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года. «Юбилейными» покупателями стали Дмитрий Борисович и Нелли Ахмедовна, которые приобрели квартиру для своей семьи в проекте «Петровская Доминанта», строящемся на живописном берегу Петровского острова.