Рассрочка «30-40-30» на однокомнатные квартиры в «Новом Лесснере»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Программа рассрочки, ранее действующая только на приобретение двух- и трехкомнатных квартир в ЖК «Новый Лесснер» компании «Отделстрой», теперь доступна и для покупателей однокомнатных квартир в секциях 9-14. Программа предполагает всего 3 платежа в течение 2-х лет.

Первый взнос составляет 30% от стоимости квартиры. Второй платеж в размере 40% вносится не позднее конца января 2021 года. А третий, окончательный платеж 30% – не позднее конца января 2022 года. При этом стоимость квартиры рассчитывается со скидкой, как если бы клиент внес сразу 70% в качестве первого взноса. Воспользоваться предложением можно до 29 февраля 2020 года.

Напомним, что аналогичная программа действует в отношении двух- и трехкомнатных квартир в «Новом Лесснере». Для тех же, кому удобнее вносить равные платежи ежемесячно, существует классическая схема рассрочки.

Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер» строится в престижной части Выборгского района, в 5 минутах от Петроградской стороны и всего в 250 метрах от набережной Невы. Наличие трех выездов с территории позволяет выбирать удобный маршрут в зависимости от ситуации на дорогах.

Школа, детский сад, подземные и многоуровневые паркинги находятся прямо на территории жилого комплекса. Солидная архитектура с художественной подсветкой зданий, изысканные парадные, видовые квартиры – жить в таком доме – особый статус и особая гордость!

Рассрочку предоставляет ООО «Отделстрой». Предложение действует с 17.02.2020 до 29.02.2020. Узнайте подробнее о предложении и планировках в ЖК «Новый Лесснер» по телефону (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/