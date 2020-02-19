Раскрыв угон «Шевроле» с ДТП в финале, полицейские позвали взрослых – чтобы присмотрели за дочкой

За несколько дней петербургские полицейские разобрались с пропажей и повреждением автомобиля. Угонщицей оказалась юная сестра автовладелицы.

Синий «Шевроле Круз» 2012 года выпуска, по данным «Фонтанки», пропал ночью 9 февраля от дома 43 по Софийской улице. Его вскоре нашли – он был брошен после аварии на бульваре Новаторов, 116.

18 февраля полиция задержала подозреваемую. Девушке на днях исполнилось 17 лет, она из Красного Бора, нигде не учится и не работает, состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. В Петербурге живёт на Софийской, 43, откуда и «поехала кататься» на машине своей двоюродной сестры. Совершив ДТП на Новаторов, она скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье 166, часть 1, УК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Девушка передана под надзор родителей на основании статьи 105 УПК РФ (присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым).







