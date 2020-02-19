Через взятку к звездам. Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для российских космонавтов

Бывшего заместителя начальника одного из военных представительств Минобороны признали виновным по уголовному делу о вымогательстве 200 тысяч рублей. Суд установил, что в такую сумму он оценил согласование и прием скафандра для Международной космической станции.

«Майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 12 ноября 2018 года. Чекисты доставили его в военный следственный отдел СКР по Люберецкому гарнизону, где подозреваемый написал явку с повинной», – рассказала 19 февраля газета «Коммерсантъ».

По данным следователей, Кузьмин получал деньги от представителя АО «НПП "Звезда"», которое в последнее время стало специализироваться и на скафандрах для российских космонавтов. Новую разработку – «Орлан-МК» – планировалось доставить на МКС. Скафандр должен был принимать заместитель начальника одного из военных представительств Минобороны. Он, в свою очередь, заявил, что скафандр будет согласован за «50 тысяч рублей в течение каждого из четырех месяцев». Однако представитель НПП написал заявление в ФСБ. Майора задержали, а он сознался в получении 200 тысяч. Свои действия от мотивировал тем, что не получал «дополнительного материального стимулирования». При этом желавший поправить свое материальное положение Кузьмин заявил, что требовал всего 100 тысяч за свое благосклонное отношение, а остальные деньги ему нужны были для поездки на космодром.

Согласно российскому законодательству крупной считается взятка от 150 тысяч, однако 235-й гарнизонный военный суд оставил квалификацию без изменений. Майор получил штраф в размере 2 млн 100 тыс. рублей с лишением права в течение двух лет занимать должности с организационно-распорядительными полномочиями в госорганах и местном самоуправлении. Чуть позже штраф был снижен на 50 тысяч. Офицерское звание он сохранил.

Уже без его участия прошли успешные тесты «Орлана-МКС», после чего он поступил в распоряжение космонавтов.



