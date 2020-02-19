Парламент Петербурга решил «вырезать» яхт-клуб из сквера на Петровской косе

Законодательное собрание Петербурга 19 февраля во втором чтении приняло поправку о включении территории Петровской косы в состав зеленых насаждений общего пользования. При этом капитальные постройки и места обслуживания яхт Речного яхт-клуба профсоюзов «вырезали» из «зеленой» территории, чтобы не мешать развитию водных видов спорта. Об этом корреспондент «Фонтанки» сообщает из Мариинского дворца.

Документу еще только предстоит третье чтение. Накануне на профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству рассмотрели два варианта корректировки границ будущего сквера. Первый, более жесткий, предполагал, что объекты капитального строительства останутся в «зеленой» зоне, более мягкий — исключает всю яхтенную инфраструктуру и здания. Заксобранию по итогам обсуждения рекомендовали принять последний.

Ранее спикер парламента Вячеслав Макаров пояснял, что мера призвана защитить «золотую» землю от возможной застройки апартаментами или жильем. Такие попытки действительно предпринимались — в 2016 году Ленинградская федерация профсоюзов через суд пыталась получить от города градплан на участок, тогда же прозвучало имя инвестора, готового вложить 6 млрд рублей в строительство на этой территории. Предполагалось, что кроме эллингов, здания школы и реабилитационного центра для спортсменов, там появятся гостиница и спа-комплекс.

В конце 2019 года ситуация вокруг яхт-клуба снова активизировалась. Свое видение развития территории представили сразу несколько организаций, о чем подробно писала «Фонтанка».

В комментарии корреспонденту гендиректор яхт-клуба Вадим Епишин заявил, что не поддерживает решение включить участок в ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования), но информацию, что организация намерена в судебном порядке оспорить статус территории как сквера, подтвердить отказался.



