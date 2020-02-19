Петербургские депутаты утвердили «балконную амнистию». Блюстителям эстетики осталось идти в суд

Горожан больше нельзя штрафовать за несогласованное остекление балконов, которое было произведено до 11 января 2020 года. Соответствующий законопроект парламент Петербурга 19 февраля принял 41 голосом за в третьем, окончательном чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки». Но потребовать вернуть балкон в изначальное состояние по-прежнему могут управляющая компания и суд.

Законопроект разработала фракция «Единая Россия». Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штрафовать владельцев остекленных без согласования комитета по градостроительству и архитектуре балконов и лоджий можно, только если это было сделано после 11 января 2020 года.

По правилам благоустройства, проект остекления необходимо согласовывать, если, конечно, он не был предусмотрен изначально проектом дома. В действующей редакции штрафы фактически имеют обратную силу, то есть наказать можно было и за остекленный 20 лет назад балкон.

Тем не менее инициатива не защищает владельцев недвижимости от того, что демонтировать остекление потребует управляющая компания, а в случае неповиновения районная администрация также может подать в суд с требованием вернуть все в прежний вид.



