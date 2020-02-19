Почти 15 тысяч человек, приехавших в Россию из Китая, находятся под контролем врачей

Из-за ситуации с коронавирусом под наблюдением российских врачей в регионах России находятся 14,7 тыс. человек, прибывших из Китая. Для клинически здоровых граждан КНР развернуто 125 учреждений для медицинского наблюдения. Сейчас, как сообщает 19 февраля на своем сайте Роспотребнадзор, там находятся 620 граждан Поднебесной.

«В период с 31.12.2019 по состоянию на 18.02.2020 досмотрено 363416 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено 104 человека с признаками инфекционных болезней. По состоянию на 18.02.2020 под контролем остаются 14772 человека», – сообщает ведомство.

Роспотребнадзор отмечает, что во всех пунктах пропуска через государственную границу России, которые продолжали функционировать до 18 февраля, когда премьер Мишустин закрыл въезд гражданам КНР в РФ https://www.fontanka.ru/2020/02/18/126/, проводился усиленный двойной контроль прибывающих с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Так, с 1 февраля в Шереметьево, единственном аэропорту, где принимали рейсы из КНР, был подготовлен отдельный терминал.





Роспотребнадзор также сообщил, что за все время карантинных мероприятий после обследований вернувшихся из КНР было зарегистрировано 1067 больных с признаками ОРВИ:

«По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 93 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 66 – грипп А, 51 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, в 27 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 45-х заболевших микстинфекциич. Нарастающим итогом, выписаны с выздоровлением 263 человека».

У двух был выявлен коронавирус. На 12 февраля они были выписаны с диагнозом «здоров» из стационаров.



