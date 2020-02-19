Полиция задержала арендатора, ограбившего риелтора в Петербурге. Нож и 26 тысяч могут превратиться в десять тюремных лет

Петербургская полиция задержала отчаянного арендатора, который отправился смотреть квартиру в Приморском районе, а в результате взял в плен риелтора и после мучительных раздумий отобрал у неё деньги.

Как стало известно «Фонтанке» 19 февраля, сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, познакомились с ним лично и задержали. Встреча произошла на лестнице в парадной жилого дома на Яхтенной улице, 31.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчине 38 лет, он уроженец Чечни и проживает в Приморском районе, где 14 февраля и решил присмотреть квартиру. Уголовное дело возбудили сразу после сообщения от мужа пострадавшего риелтора, перед лицом которой клиент около часа вертел острым клинком, а забрал 26 тысяч рублей. Большую часть списал с карты.

По части 2 статьи 162 – разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, – мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.



