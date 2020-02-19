В Петербурге депутаты запретили продавать конфеты с никотином несовершеннолетним

Законопроект, который запрещает продавать несовершеннолетним никотиносодержащую продукцию приняло в третьем чтении Законодательное собрание Петербурга 19 февраля. В пользу закона проголосовали 43 депутата, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Инициатива содержит запрет на продажу не достигшим 18 лет любой никотиносодержащей продукции. Под ней законодатели понимают любую, в составе которой есть никотин, и которая предназначена для потребления никотина любым способом.

Нарушителям, если это гражданское лицо, грозит административный штраф в размере 3-5 тысяч рублей, должностным лицам — 10-20 тысяч, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

По действующему законодательству несовершеннолетним запрещено продавать сосательный и жевательный табак, однако они встречались в продаже под видом конфет и леденцов, которые содержат никотин.

При этом легально приобрести жевательный и сосательный табак (снюсы и насвай) уже невозможно. В конце прошлого года борьбу с ними начал Роспотребнадзор. Ведомство для начала причислило снюсы к пищевой продукции. «По идентификационным признакам, способу применения (жевание, рассасывание), форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка) указанная продукция относится к пищевой», — говорится в соответствующем документе службы.



