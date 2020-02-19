Незадачливого квартирного афериста задержали в Петербурге. Его подвела каллиграфия

Петербургская полиция задержала мошенника, промышляющего переоформлением квартир. Несмотря на поддельные документы, внушительный арсенал нотариальных бланков, печатей и немаленький стаж мужчина постоянно забывал, как выглядят подписи его жертв. Кривой почерк его и подвёл.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 19 февраля, на Краснопутиловскую улицу, 125, правоохранители пришли ранним утром во вторник. 49-летним жильцом заинтересовались после серии неудачных походов в городские МФЦ. Один из визитов случился 14 ноября 2019 года в многофункциональном центре на улице Чайковского, 24, когда, предоставив поддельный паспорт и все необходимые документы, мужчина всё-таки не смог переоформить на себя квартиру на Институтском проспекте, 16. Владелица этих комнат умерла в июле 2019 года в возрасте 66 лет. По предварительной информации, подозреваемый воспользовался ситуацией, в домашних условиях нарисовал договор купли-продажи, поставил необходимые печати, но не сумел идеально подделать подпись. Машина выдала ошибку, регистрацию пришлось остановить.

Как выяснила петербургская полиция, неудачи буквально преследовали мошенника. Уже на следующий день, 15 ноября, из-за ошибки в подписи мужчине в последний момент отказали в передаче права собственности на квартиру 82-летней пенсионерки на проспекте Художников, 33, которая умерла в июне 2019 года. Процесс оба раза останавливал один и тот же сотрудник МФЦ.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, петербуржцу повезло лишь однажды. В МФЦ Калининского района. 23 ноября 2019 года он сумел довести начатое до конца и перерегистрировал на себя право собственности на квартиру на Тихорецком проспекте, 12. Стоимость помещения оценивается больше чем в три миллиона рублей.





К оформлению бумаг ранее судимый петербуржец относился крайне старательно: у него дома полиция обнаружила 10 свидетельств о смерти и 5 о рождении, 15 пустых нотариальных бланков, различные

ксерокопии паспортов и фотографии для их оформления. Там же оказались три десятка банковских карт на его настоящее и «рабочее» имя. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на мошенничество и мошенничеству в особо крупном размере или повлекшему лишение права гражданина на жилое помещение.



