Смольный не может начать программу помощи 300 семьям с квартирами. Пропал рубль из Москвы

Минстрой не включил Петербург в программу помощи молодым семьям с покупкой жилья. Деньги у Смольного есть, но нет ответа из центра.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

«Обычно в феврале уже выдают сертификаты, а тут тишина, — сообщила «Фонтанке» читательница Анна. — На звонок оператору программы получили ответ: нет финансирования, почему — не знаем, возможно, что-то изменится при корректировке федерального бюджета, ждите лето». Ключевое слово — «федерального».

В Петербурге молодым семьям с квартирами помогают по двум направлениям. Первое программа — «Молодежи — доступное жилье». Она целиком оплачивается из регионального бюджета, в 2020 году на нее заложено 1,6 млрд рублей, в следующие 2 года — по 1,4 млрд.

А вот еще 812 млн записаны в строчку «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей». Отличается не сильно, однако это другая история, которая работает по другим правилам. Раньше это называлось «программа «Жилище».

Смысл её в том, что регионы докладывают деньги к федеральным субвенциям. Петербургу дают, прямо скажем, умеренно. В российском бюджете 2019 года, к примеру, регионам на жилье для молодых семей вписали 5 млрд, из них Петербургу — 54 млн. Это, конечно, не Еврейская автономная область, которой от щедрот досталось 280 тысяч, но и не Дагестан с 433 млн.





Как бы то ни было, в текущем году, судя по всему, не будет и этого. Анна обратилась в Минстрой, который ведает субвенциями, и получила ответ: министерство летом принимало региональные заявки на участие в программе, однако заявка Санкт-Петербурга поступила с нарушением требований, «в связи с чем не была учтена при распределении средств федерального бюджета на реализацию мероприятия». Глядя на бюджет 2020 года, хочется порадоваться опять же за Еврейскую автономную область, у которой в этот раз 5,4 млн; Петербурга в списке и правда нет. В жилкоме не смогли официально сообщить о причине отказа, замечаний по итогам рассмотрения заявки к ним не приходило. По данным «Фонтанки», речь может идти об угодившей в папку устаревшей доверенности.

53 млн не делают погоды на общем фоне, но можно подсчитать, для какого количества семей они вполне себе погодообразующие. По статистике прошлого года, те же 812 млн позволили оказать помощь 330 семьям; из этого выходит, что средняя выплата составляет порядка 2,4 млн рублей. То есть, условно, 53 млн — это 22 семьи.

Но и это не главная проблема. Как всегда, страдает процедура, а бюджетный процесс, заточенный именно на софинансирование, сбоит. Жилищный комитет должен получить информацию о том, сколько средств готовы дать федералы, и переадресовать информацию центру доступного жилья; после этого тот собирает документы с семей и передает их в жилком. Такой порядок указан в распоряжении от 2018 года. Подписано оно еще прежним председателем комитета Валерием Шияном; ответственным назван его заместитель Аким Гашенко, с тех пор покинувший комитет и получивший непрофильную известность растительного происхождения.

Собеседник в жилищном блоке подтвердил, что от Москвы нужен хоть рубль, чтобы не пришлось изобретать бюджетный велосипед. Комитет еще не потерял надежды все же добиться от центра какого-то софинансирования, не началась и выдача сертификатов тем 327 семьям, которые значатся в планах на 2020 год.

«В настоящее время Санкт-Петербургом в адрес Минстроя России подготовлено письмо о повторном рассмотрении вопроса о возможности предоставления Санкт-Петербургу в 2020 году субсидий из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям, — говорят в жилкоме. — В случае отсутствия софинансирования городом совместно с Минстроем будет рассмотрен вопрос о возможности финансирования исключительно за счет средств бюджета Санкт-Петербурга». Механизм не ясен.

Вопрос времени не случаен. Региональная программа «Молодежи — доступное жилье» сама по себе чуть ли не вдвое больше, чем бывшее «Жилище», однако и семей по ней надо обслужить гораздо больше: непосредственно социальную выплату в 2020 году предполагается направить 1231 семье. По федерально-региональному проекту выплаты выше, в среднем на несколько сотен тысяч рублей, в зависимости от года. При этом стоять одновременно в двух очередях не получится, а к тем, кто хочет получить повышенные субсидии, и требования жестче. В частности, все члены семьи должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, необходимо подтверждение доходов, которые позволят оплатить все, что не покроет выплата от государства.

Главное возрастное ограничение по обеим программам — родителям должно быть не более 35 лет; но в случае с «Молодежи — доступное жилье» оно должно соблюдаться на момент подачи заявления; а в случае совместной программы — на момент включения в список претендентов. Например, если человек понимает, что ему исполнится 36 до момента получения сертификата — ему советуют спокойно «переходить» в городскую очередь, пусть менее перспективную, но почти бессрочную. В этом году у таких «порубежников» пока нет понимания, чего ждать.





Между тем в самом центре доступного жилья утверждают, что ничего экстраординарного не происходит. Время выдачи сертификатов всегда было завязано на получение федерального финансирования, даже когда в нем была уверенность. Иногда деньги приходили в начале года; иногда — ближе к лету. В любом случае, учреждение обещает, что 812 млн рублей, которые заложены со стороны города, будут распределены. На вопрос когда — отвечают: второй-третий кварталы.

Согласно статистике Центра доступного жилья, в 2019 году социальные выплаты по программе «Молодежи — доступное жилье» достались 1136 семьям, всего на 1,763 млрд рублей. По программе жилья для молодых семей — 329 на 812 млн.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала www.fontanka.ru/2020/02/05/083/ об отчете Контрольно-счетной палаты, которая анализировала исполнение программ «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир». Контролеры пришли к выводу, что показатели выполнения завышались — в список облагодетельствованных Родиной вносили не только тех, кто получил выплаты, но и тех, кому вручили свидетельство на право получения денег. Жилком намерен отстаивать эту методику. Кроме того, КСП не устроило, что остатки по программам не работали на банковские проценты, а просто лежали без дела. Таким образом, говорится в отчете, город недосчитался 200-300 млн рублей в год — куда там федеральному софинансированию. «Горжилобмен» объяснил «бездеятельность» остатков самой системой выплат: годовой сертификат действует год, в течение которого соискатель должен выполнить свою часть условий.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»