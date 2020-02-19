На Гражданском автомобиль запрыгнул на газон. Неработающий светофор стал поводом для благодарности

Неработающие светофоры и ДТП на пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворского затрудняют проезд транспорта утром 19 февраля.

На перекрёстке столкнулись «КИА» и «Рено», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как видно на фотографиях, одну из машин откинуло на газон к столбу. На место прибыла скорая.

В комментариях утверждают, что авария произошла ещё при включённом светофоре. По словам Максима, светофор из-за них и не работает. В дежурной службе ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» (8-812-576-01-91) «Фонтанке» сообщили, что заявка по данному адресу уже в работе.





Перекрёсток Гражданского и Фаворского хоть и небольшой, но непростой, на второстепенной улице много жилых домов и крупный строительный магазин. «Попробуй там переедь Гражданский при не работающем, ага. Тот еще трюк», – отмечает Сергей (здесь и далее авторский текст сохранен. – Прим. ред.). «Тоже проезжал там минут 30 назад, ребята в наглую лезут, как по главной», – сетует Виктор. А Артём благодарен: «Спасибо тем, кто пропустил меня по Фаворского в сторону «Максидома»!».



