В Санкт-Петербурге «Яндекс.Транспорт» объединился с «Картами»

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Теперь в одном приложении есть все автобусы, трамваи и троллейбусы, маршруты и поиск по городу.

Возможности сервиса «Яндекс.Транспорт» переехали в «Яндекс.Карты» (0+). Приложение уже позволяет выбирать локации, выстраивать путь и отслеживать общественный транспорт на карте. Сейчас в режиме реального времени сервис показывает, как перемещаются автобусы, троллейбусы и трамваи. Всего в списке Санкт-Петербурга – 466 маршрутов. При этом отдельное приложение «Яндекс.Транспорта» будет работать до мая 2020-го, чтобы у пользователей было время перейти в новые «Карты».

На главном экране сервиса появилась отдельная вкладка «Транспорт» — в ней собраны все избранные маршруты и остановки. В новом приложении заново вбивать эту информацию не придётся — она автоматически перенесётся в раздел «Мой транспорт». В «Яндекс.Картах» значки маршруток изменили цвет с серого на фиолетовый, иконки остановок стали крупнее, а места и дороги — наоборот, меньше, чтобы не отвлекать пользователя от поиска транспорта.

предоставлено «Яндекс.Карты»

— В будущем в «Яндекс.Картах» появятся новые возможности, которых раньше не было даже в «Яндекс.Транспорте». Мы хотим отображать полное расписание транспорта и предлагать больше вариантов маршрутов, чем есть сейчас, — поделились планами создатели сервиса.

Сам сервис «Яндекс.Карты» помогает искать конечные пункты и получать по ним всю необходимую информацию. Например, пользователь может прочитать отзывы о кафе, изучить средний чек, увидеть фотографии и построить маршрут. Приложение позволяет сравнить сразу несколько вариантов, как можно добраться от точки А до точки Б, включая такси. Для этой категории транспорта даже указывают стоимость и время прибытия. И всё это — на одном экране.