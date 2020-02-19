Угонщика – специалиста по одной модели поймали в Петербурге, изъята машина прикрытия

Петербургская полиция вышла на группировку угонщиков, специализирующихся на одной модели. Раскрыты два угона.

Как стало известно ИА «Журналисткие расследования» (АЖУР) 19 февраля, накануне в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска петербургского ГУ МВД задержали активного участника этнической преступной группы, занимающейся кражами, преимущественно, «КИА Рио». 45-летний мужчина приехал в Петербург летом 2019 года, официально нигде не работает. Его подозревают в хищении как минимум двух новых «Рио», обе 2019 года выпуска, за последние дни. Одна пропала в период с 7 по 9 февраля с улицы Николая Рубцова (ущерб составил 934 000 рублей), другая 11 февраля с улицы Композиторов (ущерб 950 000 рублей) – оба адреса на севере города. По угонам были возбуждены уголовные дела.

При задержании предполагаемого преступника были изъяты мобильные телефоны, слесарный инструмент, устройство для глушения GSM-сигнала, а также автомобиль «Фольксваген Поло», который использовался как машина прикрытия. Полиция устанавливает других участников преступной группы, прочие эпизоды преступной деятельности и места сбыта похищенного транспорта.







