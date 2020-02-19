Полученные на почте таблетки стали для жителя Петербурга уголовным делом. Психостимуляторы сделали его контрабандистом

Житель Петербурга стал подозреваемым по уголовному делу после того, как забрал с почты очередную посылку. В ней были таблетки, которые в России считаются наркотиком.

Как стало известно «Фонтанке» 19 февраля, оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с сотрудниками северо-западной оперативной таможни нашли контрабандиста около пяти часов вечера 17 числа. 31-летний уроженец города Чудово только забрал из почтового отделения на Каменноостровском проспекте очередную посылку с таблетками. Экспертиза показала, что прислали ему психостимулятор, которым лечат сонливость, но в России он считается наркотиком и запрещён. В остальных странах СНГ его покупка преступлением не считается.

Подозреваемого отпустили на подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде наркотиков.







