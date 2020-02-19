Деньги на развод пропали из машины гендиректора строительной фирмы на Выборгском шоссе

Оставленная в салоне «БМВ» на несколько часов сумка с 1,5 миллиона ожидаемо привлекла внимание воров. Бизнесмену придется искать другие средства, чтобы мирно расстаться с супругой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 19 февраля, заявление о краже из машины, припаркованной у дома 15 по Выборгскому шоссе, поступило в полицию Выборгского района во вторник, около 22:20.

Генеральный директор коммерческой компании, которая, по данным «Фонтанки», занимается строительством жилых домов в северных пригородах Петербурга, заявил, что оставил с 16 до 22 часов в «БМВ Х5» (записанном на фирму) сумку. В ней, по словам заявителя, было 1 500 000 рублей личных денег.

Говорят, эти деньги предназначались жене после развода.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника, сообщают в ГУ.



