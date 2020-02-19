Двое россиян покинули стоящий у берегов Японии лайнер Diamond Princess. Их увезли сотрудники посольства

Двое россиян в числе первых 500 пассажиров покинули круизный лайнер Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Йокогама. За ними приехали сотрудники российского посольства, сообщает 19 февраля РИА Новости.

Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии 4 февраля после того, как у одного из ранее сошедших на берег пассажиров выявили коронавирус. Всего на судне находились почти 3,7 тысячи человек, в том числе 24 россиянина, заболели более 500, среди которых двое граждан России. Дипломаты сообщали, что у одного из россиян коронавирус проходит без симптомов, он чувствует себя нормально.

Власти Японии сообщили, что к 21 февраля лайнер покинут все здоровые пассажиры.

О том, что происходит в Японии на фоне распространяющегося коронавируса, читайте в колонке на «Фонтанке».



