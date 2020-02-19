«Узким горлышком» стал после ночного пожара выезд с КАД на Пискаревский

Читатели «Фонтанки» и пользователи соцсетей жалуются на гигантские пробки на севере города в районе КАД. Ночью там горели склады, и движение по магистрали до сих пор ограничено.

Как сообщают около 9 утра 19 февраля автомобилисты, кусок Пискарёвского при выезде на КАД «стоит». По данным сообщества «Мегаполис», все едут «по карману»:

«Проезд из города на мост по Пискаревке закрыт. Стоят пожарные машины по всей протяженности этого участка».

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что, действительно, около двух ночи был пожар по адресу: Пискаревский проспект, 171. «На открытой территории происходило горение палет на площади 100 кв. м. В 03:28 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали», – отметили в ведомстве.





