Полиция показала машины после ДТП под Элистой, в котором погибли шестеро от 18 до 23 лет

Две недорогие легковые машины, обе с компаниями молодых людей, столкнулись на автодороге Р-22 «Каспий» в Республике Калмыкия. Самому старшему погибшему – 23 года, двоим – по 18 лет.

Как сообщает республиканское МВД, авария произошла 19 февраля в 0:05 на 284-м километре трассы Р-22. По предварительной версии, 21-летний житель Элисты на «Датсуне», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил «Ладу Гранту», за рулём которой тоже был элистинец, ещё моложе – 18-летний. Судя по фотографиям с места ДТП, по крайней мере в одной из машин сработали подушки безопасности, но людей это не спасло.

На месте скончались оба водителя и трое их пассажиров – все местные жители 1996, 1998 и 2001 годов рождения. В больнице не смогли спасти ещё одну пассажирку – 22-летнюю элистинку. По факту ДТП проводится проверка.







