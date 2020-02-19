В Китае за сутки впервые с начала эпидемии коронавируса выздоровело больше, чем заболело

Число выписанных из больниц после пневмонии, вызываемой новым видом коронавируса, за вторник впервые превысило число выявленных за сутки новых случаев заражения. Об этом 19 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на статистические данные Китая.

«В целом по стране за сутки выявили 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента», – сообщает агентство.

При этом, по данным РБК, количество погибших от эпидемии в Китае достигло 2004 человек. А всего с конца декабря, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания.

За пределами КНР, среди погибших 39-летний житель Гонконга, один гражданин КНР на Филиппинах, 80-летняя женщина в Японии, 80-летний турист из Китая во Франции и 60-летний мужчина на Тайване.





Среди зараженных коронавирусом есть двое граждан России — это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который до 19 февраля поставили на карантине в порт японского города Йокогама после того, как коронавирус выявили у 80-летнего мужчины.

Ранее в России были выявлены двое заболевших коронавирсуом, приехавшие в страну китайцы. Обоих уже выписали.



