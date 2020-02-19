Россия резко сократила вложения в государственный долг США

Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги. В декабре прошлого года вложения составили 9,9 млрд долларов, что на 1,5 млрд ниже показателей ноября.

Долгосрочными из этих вложений являются 4,27 млрд долларов, а краткосрочными — 5,7 млрд долларов, пишет 19 февраля РБК со ссылкой на американский Минфин.

Максимальный объем вложений России в госдолг США был в октябре 2010 года — 176,3 млрд долларов, в декабре 2014-го — на фоне введенных санкций после вхождения Крыма в состав России — они упали ниже 100 млрд долларов. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг: так, в апреле Москва избавилась от своего портфеля сразу на 47,5 млрд долларов, что составляло почти половину ценных бумаг казначейства США у России, через месяц эта отметка достигла 15,9 млрд долларов.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объясняла сокращения вложений экономическими и геополитическими рисками. «Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски – финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», – говорила она.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США по итогам декабря прошлого года остается Япония с показателем 1,15 трлн долларов, второе место с 1,07 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай. В список топ-5 инвесторов также вошли европейские Великобритания (332,6 млрд), Ирландия (281,8 млрд) и Бразилия (281,8 млрд).



