«Велосипед в утиль». Видео ДТП на Смолячкова демонстрирует странное решение девушки на «зебре»

ДТП с велосипедом в Выборгском районе Санкт-Петербурга попало не только на видеорегистратор очевидца, но и на глаза ехавшим мимо полицейским.

Об инциденте очевидец рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 19 февраля, случился он вечером 18-го на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Смолячкова. На записи видно, что девушка, как полагается, при переходе дороги вела велосипед рядом, но свет ей горел красный. На середине проезжей части она ещё и прибавила скорости. Водитель, двигавшийся на свой зелёный, такого не ожидал.





«Девушка жива. На первый взгляд, отделалась ушибами. Велосипед в утиль, – рассказывает очевидец. – Остановилась патрульная полицейская машина. Офицер собрал контакты свидетелей, вызвал все службы. И запретил водителю, «договорившемуся» со сбитым пешеходом, покидать место происшествия до прибытия инспекторов ДПС».

Точные обстоятельства выясняются.

