Бывшего министра здравоохранения Омской области нашли мёртвым. Тело обнаружили под снегоходом

Бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев обнаружен мертвым в Черлакском районе. Тело нашли под перевернувшимся снегоходом.

Как сообщает 19 февраля ТАСС со ссылкой на Следственный комитет региона, экс-министра нашли накануне, по факту его смерти проводится проверка. В полиции порталу NGS55.RU рассказали, что по предварительной информации 56-летний Ерофеев не справился с управлением в районе села Соляное, снегоход опрокинулся на него и мужчина погиб на месте от полученных травм. Telegram-канал «ОмскЦентрСилы» добавляет, что заявление о пропаже Ерофеева подала его супруга еще в понедельник, 17 февраля.

Юрий Ерофеев занимал должность министра здравоохранения Омской области он занимал с июня 2008 года по июнь 2012 года. До этого он руководил региональным управлением Роспотребнадзора.

По данным NGS55.RU, во время работы в минздраве Ерофеев был фигурантом уголовного дела из-за закупки томографов по завышенным ценам, которое было закрыто из-за истечения срока давности. После 2012 года экс-министр был некоторое время главврачом Большеуковской районной больницы.



