После температурного рекорда в Петербурге начнёт немного холодать

Сегодня синоптики обещают Петербургу дождливую, но тёплую среду.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 февраля температура воздуха в городе может колебаться от плюс 3 до плюс 5 градусов. Временами возможен небольшой дождь, ветер умеренный юго-западный и западный. Атмосферное давление слабо повышается.

Уже 20 февраля дождь может смениться мокрым снегом при слабом ветре. К концу недели ночью ожидается минус, на дорогах местами образуется гололедица, а небо начнёт проясняться.





Предыдущий погодный рекорд для 19 февраля был поставлен в Петербурге в 2003 году – плюс 5 градусов. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 18 февраля воздух в городе прогрелся до плюс 6,2 градуса, что на 1,5 градуса выше достижения 1925 года.



