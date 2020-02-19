Движение от «Проспекта Ветеранов» до «Площади Восстания» восстанавливается

Движение на красной ветке петербургского метро восстанавливается после сбоя, который произошел утром 19 февраля.

Неисправный состав остановил поезда от станции «Проспект Ветеранов» до «Площади Восстания».

Как сообщили в пресс-службе подземки, движение начало возвращаться к привычному графику с 07.07. О неисправном составе в метрополитене рассказали в 06.47, читатели «Фонтанки» обращали внимание, что сбо произошел около 06.24.



