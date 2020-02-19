На въезде в Петербург «Мерседес» улетел в отбойник и опрокинулся

Серьёзное ДТП произошло на окраине Петербурга: водитель, предположительно, не справился с управлением.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, вечером 18 февраля на Рябовском шоссе, 126, попал в аварию «Мерседес», двигавшийся со стороны Всеволожска. Из-за потери управления он врезался в силовое ограждение и опрокинулся.

Водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован Скорой помощью. ГИБДД проводит проверку.







