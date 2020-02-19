Пассажиры лайнера Diamond Princess начали сходить на берег. Судно покидают первые 500 человек

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который из-за вспышки коронавируса две недели провел на карантине в порту японского города Йокогама, начали скходить на берег. Сегодня судно покинут первые 500 пассажиров, сообщает 19 февраля NHK.

По данным телекомпании, людей закончат высаживать в пятницу, 21 февраля. Первыми с лайнера вышли пожилые пассажиры 70-80 лет, у которых оказались чистые тесты на коронавирус.

Diamond Princess встал на каратин 4 февраля. Предположительно, вирус на лайнер занес мужчина 80 лет, который сошел на берег в Гонконге. Количество заболевших растет, коронавирус обнаружили более чем у 500 пассажиров. На борту находятся 3,7 тысячи пассажиров из 56 стран, в том числе 24 гражданина России. Среди россиян коронавирусом заразились двое — мужчина и женщина. В посольстве России в Токио ТАСС сообщили, что они смогут сойти на берег сразу же по окончании двухнедельного карантина.



